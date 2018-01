Visto: 98

Informe. Precariedad en los servicios sociales.

Explotación y precariedad de las cuidadoras a domicilio de empresas adjudicatarias del ICASS

La subcontratación de los servicios de atención domiciliaria competencia del ICASS ha dado lugar a un drástico empeoramiento de las condiciones de las trabajadoras.

La precariedad y la explotación han obligado a las trabajadoras de la UTE QSAD, empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio dependiente del gobierno de Cantabria, a formar una sección sindical de CNT. Las prestaciones que ofrece el servicio de ayuda a domicilio son: apoyo en la higiene personal, apoyo en la movilización dentro del hogar, ayuda a tomar medicamentos, acompañamientos puntuales fuera del hogar, recogida y gestión o documentos, ayuda en la limpieza cotidiana de la vivienda, adquisición de productos básicos a cuenta del usuario, preparación de comidas, compañía, estimulación cognitiva… Un servicio esencial para los mayores y grandes dependientes.

GARBIALDI, adjudicataria en la primera privatización del servicio desde Junio de 2011 hasta diciembre del 2015, se retrató ante las trabajadoras con su primera medida: obligar, bajo amenaza de despido, a estas a firmar reducciones de jornada. Con la falsa excusa que la plantilla estaba sobredimensionada, muchas pasaron de tener un contrato indefinido a tiempo completo a otro a tiempo parcial. El resultado que quedaron con jornadas ínfimas reconocidas, pero teniendo que trabajar más horas que las contempladas en el contrato, exceso que cobraban cada 6 ó 8 meses.

La empresa QSAD, que tiene adjudicado el servicio desde 15 de diciembre del 2015 hasta la actualidad, pretende hacer una nueva Modificación de las Condiciones de Trabajo al cambiar el sistema de trabajo llamado 6/2 (trabajar seis días y descansar dos) trabajando de Lunes a Domingo al cambiarlo al 4/2 (trabajar cuatro y descansar dos) lo que en la práctica supone una reducción de 225 días laborables al año, es decir que de 22 días laborables al mes se pasarían a 20 con lo cual hará que se le deban a la empresa de 1 a 4 días que podrá asignar en día de vacaciones o de descanso. Tampoco disfrutarán de la compensación de los 14 festivos que se verán reabsorbidos por los descansos semanales, y también la compensación de cuando los días descanso caen en domingo y lunes que suponían de entre 8 y 13 días desaparecen. Por la propia cadencia del sistema 4/2 se trabajarán menos domingos al mes, reduciendo así la nómina.

Además la empresa se arroga la facultad de adelantar o atrasar la hora de entrada o salida de la trabajadora en hora y media.

Concretando, trabajar más por menos, porque “ lo que antes trabajamos en 6 días lo haremos en 4, aumentando las horas diarias pero no así las horas en contrato ni sueldo, y desconocemos qué repercusión tendrá en las cotizaciones a Seguridad Social”, explica Concepción Lastra, delegada sindical de CNT.

Historial de precarización por subcontratación.

Este dramático empeoramiento de condiciones se debe a subcontratación de este servicio del ICASS. El gobierno regional creó la empresa pública EMPRENDIRSER en 2008 con el fin de prestar el servicio de ayuda a domicilio derivado de la aplicación de la Ley de Dependencia en la región. Esta Empresa pública, constaba de 526 trabajadoras (99,9% mujeres), y disponía de unas condiciones de trabajo estable y digno, con un salario medio de 500 euros mensuales, cuando en el sector privado se cobraba una media de 300 euros.

Desde 2009, sin embargo, ya era conocida la intención del gobierno (PRC-PSOE) de privatizar esta empresa pública. Sin embargo, sólo se vieron afectada por el proceso las auxiliares de ayuda a domicilio, mientras que los altos cargos mantuvieron sus sueldos.

Para generar unas condiciones más ventajosas para las empresas, el ICASS cambia el convenio en 2011, situación que allanó una adjudicación ventajosas para las empresas. Se incrementó el horario anual en 26 horas, los trienios pasaron de cobrarse 33 euros a 18,03 euros, los domingos y festivos pasaron a pagarse de 29 euros a 18 euros (a una persona que trabaja como media 3 festivos/mes se le redujo el salario en 396 euros año), se eliminó la póliza de seguro civil, se creó una bolsa trimestral de horas indeterminada y se restaron dos días de asuntos propios (de 6 pasamos a 4 al año). Las incapacidades temporales pasaron del 100% a no tener ninguna mejora en un sector con los índices de siniestralidad más altos de Cantabria, debido a sobreesfuerzos con usuarios dependientes.

Desde la privatización de la empresa pública EMPREDINSER, no solo se ha precarizado las condiciones sociolaborales de las trabajadoras, sino también la calidad del servicio por constantes cambios de horario y de auxiliar que tiene que sufrir los usuarios. De estas circunstancias tiene perfecto conocimiento el ICASS, debido a sus constantes quejas por parte de los afectados. No hay más que observar la bajada de trabajadoras fijas de la plantilla de las 120 subrogadas de la empresa pública, unas 80, y de la cooperativa Asón-Agüera quedan 57.

Una nueva licitación en año 2015, supuso la adjudicación de la UTE QSAD (Arquisocial y Calidad en Dependencia del Pas), que prosiguió con la misma política de su antecesora, llevando a cabo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo: nuevas reducciones de jornadas, cambios de turno o categoría, dejar de pagar los kilometrajes —una merma considerable del salario—, desprecio del tiempo de desplazamiento… incumpliendo nuevamente el pliego de condiciones.

La empresa ha ido fraguando acuerdos con la sección sindical de las Trabajadoras Independientes adscritas al Sindicato (TU) que son mayoría en el comité de empresa y UGT para esta nueva Modificación, para no ser ella quien lo presente y evitar incumplir el pliego de condiciones. Sin embargo, se han negado a firmar la delegada y miembro del comité de empresa del Sindicato Unitario y la delegada de la sección sindical de CNT, que formuló por escrito su más absoluto desacuerdo, solicitando a la dirección de la empresa una reunión, sin respuesta alguna.

Desde los Sindicatos CNT y Sindicato Unitario se ha hecho una reunión informativa y por mensajes intentando llegar a las trabajadoras para informarles de lo que suponen los cambios propuestos, ya que en su mayoría desconocen un acuerdo gestado a espaldas de las trabajadoras.

Empeoramiento del servicio

“Los usuarios del servicio de asistencia domiciliaria son, por lo general, personas muy mayores, que sufren constantes cambios tanto en el horario del servicio como de auxiliares, produciéndoles gran desasosiego sin necesidad alguna”, explica Concepción Lastra, delegada sindical de CNT.

Los usuarios y su auxiliar suelen tener una relación muy cerca y especial, y el hecho de que les estén cambiando constantemente supone una gran inestabilidad: ha habido casos en los que los usuarios han llegado a contabilizar hasta 30 personas diferentes en su atención. Esto provoca quejas tanto a la empresa como al ICASS.

“Quiero recalcar, que es el mismo gobierno del PRC-PSOE que nos privatizó en el 2011, ahora vuelve a sacar a licitación el servicio para el 2019: de ahí las prisas y las modificaciones de la empresa QSAD para tener allanado el camino a precarizar aún más las condiciones de trabajo, y poder optar a la subasta en condiciones más ventajosas. Todo ello con la bendición del Gobierno Regional”, denuncia Lastra.

En general, en todo Estado estallan los conflictos derivados de la privatización del servicio de asistencia domiciliaria, y algunas localidades pioneras, como Albolote, muestran que retomar la gestión pública del mismo asegura un mejor servicio, mejores condiciones laborales y un ahorro para las arcas públicas, arrojando superávit. Por ello, en diversos lugares se discute su remunicipalización.

A menudo, las empresas ofrecen bajadas de precio temerarias que redundan en una peor calidad de servicio y condiciones, cuyo cumplimiento nadie controla después y, según denuncian las trabajadoras, la Administración mira para otro lado.

Todo ello ha provocado que la Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio ha denunciado este enero en el Congreso la precariedad con la que desarrollan un servicio esencial para colectivos vulnerables y que piden que sea público para que “España recupere el bienestar social”.

Delegada sindical de CNT en QSAD: Concepción Lastra Telf. 637 24 15 29